Von Rotlicht bis Klärschlamm Kritik an Steuerverschwendung in Koblenz und Trier Peter Meuer

Sebastian Stein 30.09.2025, 11:00 Uhr

i Auf die so genannte Klärschlammvergasungsanlage in Koblenz richtet sich der kritische Blick des Bundes der Steuerzahler. Die Anlage gehört zum Kläranlagen-Areal im Stadtteil Wallersheim. Sascha Ditscher/Archiv. Sascha Ditscher

Vor zwei Jahren stellte die Stadt Trier einen Container für Prostituierte auf. Doch keine kam. Es ist einer von fünf Fällen aus RLP, die der Steuerzahlerbund als Verschwendung kritisiert. Auch Koblenz ist in der unrühmlichen Liste vertreten.

Ganz am Rande des Stadtgebiets in Trier-Euren steht er. Ein kleiner Container mit WC, Waschbecken und Aufenthaltsraum. Aufgestellt hat ihn die Stadt Trier vor mehr als zwei Jahren für Sexarbeiterinnen - als Unterschlupf, zur Hygiene und auch für Beratungsgespräche.







