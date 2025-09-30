Vor zwei Jahren stellte die Stadt Trier einen Container für Prostituierte auf. Doch keine kam. Es ist einer von fünf Fällen aus RLP, die der Steuerzahlerbund als Verschwendung kritisiert. Auch Koblenz ist in der unrühmlichen Liste vertreten.
Ganz am Rande des Stadtgebiets in Trier-Euren steht er. Ein kleiner Container mit WC, Waschbecken und Aufenthaltsraum. Aufgestellt hat ihn die Stadt Trier vor mehr als zwei Jahren für Sexarbeiterinnen - als Unterschlupf, zur Hygiene und auch für Beratungsgespräche.