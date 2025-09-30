Unbekannte haben ein Israel gewidmetes Denkmal in Koblenz beschmiert. War es eine antisemitische Tat? Unsere Zeitung hat bei der Polizei nachgefragt. Und ferner das Innenministerium des Landes zu Pro-Palästina-Demos befragt.
Unbekannte haben laut Polizeimeldung am Sonntag, 21. September, zwischen 10 und 11.45 Uhr das Denkmal am Petah-Tikva-Platz in der Stadtmitte von Koblenz mit roter Farbe beschmiert. Seit 2000 besteht zwischen Koblenz und der israelischen Stadt Petah Tikva eine Partnerstadt.