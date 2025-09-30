Gaudi mit Ballermannstars Feiern wie die Bayern – bei fünf Oktoberfesten in RLP 30.09.2025, 12:00 Uhr

i Bier in großen Gläsern: Wie beim Münchner Original sind Literkrüge auch hierzulande das Maß aller Dinger. Karl-Josef Hildenbrand. picture alliance/dpa

Das Münchner Oktoberfest musste kürzlich kurzzeitig wegen Überfüllung gesperrt werden. Warum also nicht lieber in der Heimat bleiben und hierzulande auf bajuwarische Art feiern? Wir geben fünf Tipps für Oktoberfeste in Rheinland-Pfalz. O’zapft is!

Bier aus sehr großen Krügen, fröhliche Menschen in bajuwarischer Tracht und Stimmungsmusik von Alpenfolklore bis Ballermann: Das Konzept Oktoberfest, noch bis zum 5. Oktober im weltbekannten Original in München zu bewundern, kommt verlässlich so gut bei den Menschen an, dass es längst überall auf der Welt nachempfunden wird.







