Der Schwertransport war auf der A6 Richtung Kaiserslautern unterwegs. Nach Reparaturarbeiten ist die Autobahn ab Grünstadt nach einer mehrstündigen Sperrung wieder frei.

Grünstadt (dpa/lrs) - Ein liegen gebliebener Schwertransport hat in den Morgenstunden auf der Autobahn 6 Richtung Kaiserslautern für Verkehrsbeeinträchtigungen gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, blieb der Schwertransport auf der Autobahn zwischen Grünstadt und Wattenheim im Landkreis Bad Dürkheim aufgrund eines technischen Defekts in der Nacht auf Montag liegen.

Die A6 ab Grünstadt war deswegen bis 9.45 Uhr in Fahrtrichtung Kaiserslautern voll gesperrt. Nach Polizeiangaben konnte der Defekt inzwischen provisorisch behoben werden, sodass der Schwertransport seine Fahrt zumindest bis zu einer nahegelegenen Rastanlage fortsetzen konnte. Dort solle er endgültig instand gesetzt werden, hieß es.