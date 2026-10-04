Einmal alles auf einmal unter Vollsperrung statt etlicher Einzelmaßnahmen: Das ist das Prinzip der General- oder Korridorsanierungen der Bahn, derzeit auf der rechten Rheinseite zu bewundern. 2028 soll die linke Rheinseite folgen – eigentlich...
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In Rheinland-Pfalz wächst die Sorge, dass die Bahn die für 2028 geplante Korridorsanierung auf der linken Rheinseite verschiebt – oder gar nicht mehr plant. Nachdem die Verkehrsminister von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen in einem Brief an Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) und Bahn-Chefin Evelyn Palla darauf gedrängt haben, an den Planungen festzuhalten, betont auch der Vorsteher des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr ...