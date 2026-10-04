Sorge um Korridorsanierung
Lässt die Bahn die linke Rheinseite hängen?
Derzeit saniert die Bahn die rechtsrheinische Strecke unter Vollsperrung – 2028 soll die linke Rheinseite folgen.
Derzeit saniert die Bahn die rechtsrheinische Strecke unter Vollsperrung – 2028 soll die linke Rheinseite folgen.
Sascha Ditscher/dpa. picture alliance/dpa

Einmal alles auf einmal unter Vollsperrung statt etlicher Einzelmaßnahmen: Das ist das Prinzip der General- oder Korridorsanierungen der Bahn, derzeit auf der rechten Rheinseite zu bewundern. 2028 soll die linke Rheinseite folgen – eigentlich...

Lesezeit 1 Minute
In Rheinland-Pfalz wächst die Sorge, dass die Bahn die für 2028 geplante Korridorsanierung auf der linken Rheinseite verschiebt – oder gar nicht mehr plant. Nachdem die Verkehrsminister von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen in einem Brief an Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) und Bahn-Chefin Evelyn Palla darauf gedrängt haben, an den Planungen festzuhalten, betont auch der Vorsteher des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr ...
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzGeneralsanierung Bahn

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten