Sorge um Korridorsanierung Lässt die Bahn die linke Rheinseite hängen? Tim Kosmetschke

dpa 04.10.2026, 10:58 Uhr

i Derzeit saniert die Bahn die rechtsrheinische Strecke unter Vollsperrung – 2028 soll die linke Rheinseite folgen. Sascha Ditscher/dpa. picture alliance/dpa

Einmal alles auf einmal unter Vollsperrung statt etlicher Einzelmaßnahmen: Das ist das Prinzip der General- oder Korridorsanierungen der Bahn, derzeit auf der rechten Rheinseite zu bewundern. 2028 soll die linke Rheinseite folgen – eigentlich...

In Rheinland-Pfalz wächst die Sorge, dass die Bahn die für 2028 geplante Korridorsanierung auf der linken Rheinseite verschiebt – oder gar nicht mehr plant. Nachdem die Verkehrsminister von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen in einem Brief an Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) und Bahn-Chefin Evelyn Palla darauf gedrängt haben, an den Planungen festzuhalten, betont auch der Vorsteher des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr ...







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