Die Gegner der rheinland-pfälzischen Pflegekammer stellen plötzlich in einem entscheidenden Gremium die Mehrheit. Ist das der Anfang vom Ende der bei vielen ungeliebten Kammer?
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Von einem solchen Abstimmungsergebnis dürften auch die schärfsten Gegner der rheinland-pfälzischen Pflegekammer allenfalls geträumt haben: In der neu gewählten Vertreterversammlung haben die Kritiker nun die Mehrheit. 41 der 56 Delegierten würden von den vier kammerkritischen Listen gestellt, jubelt der Bundesverband für freie Kammern (bffk) jetzt in einer Pressemitteilung.