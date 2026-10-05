Gegner gewinnen Abstimmung
Pflegekammer: War’s das mit der Zwangsmitgliedschaft?
Bei Demonstrationen in vielen rheinland-pfälzischen Städten ließen Pflegekräfte ihrem Unmut über die Kammer freien Lauf.
Bei Demonstrationen in vielen rheinland-pfälzischen Städten ließen Pflegekräfte ihrem Unmut über die Kammer freien Lauf.
Alexandra Schug/privat/dpa

Die Gegner der rheinland-pfälzischen Pflegekammer stellen plötzlich in einem entscheidenden Gremium die Mehrheit. Ist das der Anfang vom Ende der bei vielen ungeliebten Kammer?

Lesezeit 2 Minuten
Von einem solchen Abstimmungsergebnis dürften auch die schärfsten Gegner der rheinland-pfälzischen Pflegekammer allenfalls geträumt haben: In der neu gewählten Vertreterversammlung haben die Kritiker nun die Mehrheit. 41 der 56 Delegierten würden von den vier kammerkritischen Listen gestellt, jubelt der Bundesverband für freie Kammern (bffk) jetzt in einer Pressemitteilung.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzSoziales

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten