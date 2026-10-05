Mit Rainer Simader hat Sylvia Brathuhn ein Buch geschrieben, das Fragen zu einem schwierigen Thema beantwortet. Kein Ratgeber, sondern ein „Verstehenshorizont“, an dem sich viel Halt finden lässt. Wir haben mit Autorin aus Neuwied darüber gesprochen.
Lesezeit 4 Minuten
Die Herangehensweise von Sylvia Brathuhn beim Schreiben ist recht ungewöhnlich: Zunächst spricht sie ihre Gedanken aus und zeichnet die gesprochenen Worte auf. Später transkribiert sie die Texte und bearbeitet sie so lange, bis sie mit den Worten zufrieden ist.