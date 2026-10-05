Sylvia Brathuhns neues Buch
Fragen an die Trauer als Navigationshilfe fürs Leben
Seit rund 20 Jahren schreibt die Neuwieder Autorin Sylvia Brathuhn über Krisen, Spiritualität und Kommunikation. Nun hat sie mit
Seit rund 20 Jahren schreibt die Neuwieder Autorin Sylvia Brathuhn über Krisen, Spiritualität und Kommunikation. Nun hat sie mit dem Hospizexperten Rainer Simader das gemeinsame Buch „50 Fragen an die Trauer“ vorgelegt.
Rainer Claaßen

Mit Rainer Simader hat Sylvia Brathuhn ein Buch geschrieben, das Fragen zu einem schwierigen Thema beantwortet. Kein Ratgeber, sondern ein „Verstehenshorizont“, an dem sich viel Halt finden lässt. Wir haben mit Autorin aus Neuwied darüber gesprochen.

Lesezeit 4 Minuten
Die Herangehensweise von Sylvia Brathuhn beim Schreiben ist recht ungewöhnlich: Zunächst spricht sie ihre Gedanken aus und zeichnet die gesprochenen Worte auf. Später transkribiert sie die Texte und bearbeitet sie so lange, bis sie mit den Worten zufrieden ist.
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