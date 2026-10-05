Schädlinge in Rheinland-Pfalz
Wieso die Bekämpfung von Ratten komplexer geworden ist
Eine Ratte in einem Vorgarten: Diese ungebetenen Gäste will niemand. Um sie zu bekämpfen, müssen sich professionelle Schädlingsb
Eine Ratte in einem Vorgarten: Diese ungebetenen Gäste will niemand. Um sie zu bekämpfen, müssen sich professionelle Schädlingsbekämpfer an neue Regelungen halten.
Jens Kalaene. picture alliance/dpa

Professionelle Schädlingsbekämpfer dürfen Rattengift nur noch bei akutem Befall einsetzen. Sie sehen die neue Regelung kritisch – zumal sie auch Auswirkungen auf Umwelt, Betriebe und Verbraucher hat. Stimmen aus Rheinland-Pfalz.

Lesezeit 4 Minuten
„Vorsicht, hier liegt Rattengift!“ – orangefarbene Warnschilder wiesen früher oft auf Stellen hin, an denen Giftköder ausgelegt wurden. Für den privaten Gebrauch sind solche Köder schon länger nicht mehr erhältlich. Seit dem 1. Juli haben sich nun auch die Vorgaben für Profis geändert: Für sogenannte Rodentizide – also chemische Mittel, um Mäuse und Ratten zu bekämpfen – gelten erneuerte Zulassungsvorgaben.
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