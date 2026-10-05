Was Piloten zu beachten haben
Für Drohnen ist die Freiheit nicht grenzenlos
Drohnenromantik? Dafür lassen die nüchternen europäischen und nationalen Vorschriften wenig Spielraum.
Drohnenromantik? Dafür lassen die nüchternen europäischen und nationalen Vorschriften wenig Spielraum.
Felix Kästle. picture alliance/dpa

Für Drohnenflüge gelten EU-weit einheitliche Regeln – im Umfeld deutscher Flughäfen ist es komplizierter. Hobbypiloten können sich im Vorschriften-Dickicht leicht verheddern. Für den Koblenzer Drohnen-Dienstleister aeroDCS liegt das Problem woanders.

Lesezeit 2 Minuten
Man könnte meinen, Drohnenflüge unterliegen in Deutschland aufgrund tatsächlicher oder angenommener Terrorgefahr immer stärkeren Restriktionen. Ein Irrtum: Das gesetzliche Regelwerk ist zwar kompliziert, wurde in den vergangenen Jahren aber nicht strenger.
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