Was Piloten zu beachten haben Für Drohnen ist die Freiheit nicht grenzenlos Frank Schmidt-Wyk 05.10.2026, 08:00 Uhr

i Drohnenromantik? Dafür lassen die nüchternen europäischen und nationalen Vorschriften wenig Spielraum. Felix Kästle. picture alliance/dpa

Für Drohnenflüge gelten EU-weit einheitliche Regeln – im Umfeld deutscher Flughäfen ist es komplizierter. Hobbypiloten können sich im Vorschriften-Dickicht leicht verheddern. Für den Koblenzer Drohnen-Dienstleister aeroDCS liegt das Problem woanders.

Man könnte meinen, Drohnenflüge unterliegen in Deutschland aufgrund tatsächlicher oder angenommener Terrorgefahr immer stärkeren Restriktionen. Ein Irrtum: Das gesetzliche Regelwerk ist zwar kompliziert, wurde in den vergangenen Jahren aber nicht strenger.







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