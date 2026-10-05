Für Drohnenflüge gelten EU-weit einheitliche Regeln – im Umfeld deutscher Flughäfen ist es komplizierter. Hobbypiloten können sich im Vorschriften-Dickicht leicht verheddern. Für den Koblenzer Drohnen-Dienstleister aeroDCS liegt das Problem woanders.
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Man könnte meinen, Drohnenflüge unterliegen in Deutschland aufgrund tatsächlicher oder angenommener Terrorgefahr immer stärkeren Restriktionen. Ein Irrtum: Das gesetzliche Regelwerk ist zwar kompliziert, wurde in den vergangenen Jahren aber nicht strenger.