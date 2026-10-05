Opernpremiere Koblenz
Jacques Offenbach im Wartesaal der verlorenen Liebe
Dem Wahnsinn nahe ist die Titelfigur (Tobias Haaks) in "Hoffmanns Erzählungen" am Theater Koblenz.
Dem Wahnsinn nahe ist die Titelfigur (Tobias Haaks) in "Hoffmanns Erzählungen" am Theater Koblenz.
Matthias Baus für das Theater Koblenz

Ein zerrütteter Dichter, eine Käfergesellschaft und drei gescheiterte Liebschaften: Anja Nicklich deutet „Hoffmanns Erzählungen“ in Koblenz als düsteren Fiebertraum. Chor, Orchester und Solisten machen daraus einen großen Opernabend.

Lesezeit 4 Minuten
Dieser Raum hat schon mal bessere Zeiten gesehen. Halbhohe dunkle Holzvertäfelung, darüber eine Tapete, die noch etwas Gold und vergangenen Glanz durchblicken lässt: Antonia Mautner Markhof hat für „Hoffmanns Erzählungen“ im Koblenzer Theaterzelt einen zeitlosen Wartesaal gebaut.
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