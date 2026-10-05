Ein zerrütteter Dichter, eine Käfergesellschaft und drei gescheiterte Liebschaften: Anja Nicklich deutet „Hoffmanns Erzählungen“ in Koblenz als düsteren Fiebertraum. Chor, Orchester und Solisten machen daraus einen großen Opernabend.
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Dieser Raum hat schon mal bessere Zeiten gesehen. Halbhohe dunkle Holzvertäfelung, darüber eine Tapete, die noch etwas Gold und vergangenen Glanz durchblicken lässt: Antonia Mautner Markhof hat für „Hoffmanns Erzählungen“ im Koblenzer Theaterzelt einen zeitlosen Wartesaal gebaut.