Annweiler (dpa/lhe) – Ein Mann ist in Annweiler (Kreis Landau) gegen eine Tunnelwand gefahren und schwer verletzt worden. Die Polizei vermutet einen medizinischen Notfall. Der 74-Jährige hatte am Nachmittag vor der Einfahrt in den Barbarossatunnel die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

«Er fuhr zuerst auf einen anderen PKW auf, kam nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte dort an die Tunnelmauer, bevor er wieder auf die Fahrbahn zurückgeschleudert wurde», heißt es im Polizeibericht. Wie viele Menschen neben dem 74-Jährigen dabei verletzt wurden, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Sie seien jedoch in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Alle beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Tunnel wurde für die Bergung geschlossen.