Auf der B42 stoßen drei Autos zusammen. In einem sitzen zwei hochbetagte Menschen, in einem anderen ein Kleinkind.

Lahnstein (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall auf einer Bundesstraße am Rhein sind zwei über 80-Jährige und eine jüngere Frau schwer verletzt worden. Ein Mann wurde leicht verletzt, ein Kleinkind blieb unverletzt. Wie die Polizei berichtete, stießen am Montagnachmittag auf der B42 bei Braubach (Rhein-Lahn-Kreis) drei Fahrzeuge zusammen. In dem einen Auto saßen ein 86-Jähriger und seine 82-jährige Beifahrerin, in einem anderen eine 38-Jährige mit einem dreijährigen Kind.

Beim Linksabbiegen übersah der Senior aus Loreley das Auto der Frau aus Nastätten. «Durch die Wucht des Aufpralls schoben sich beide Fahrzeuge auf die Fahrspur der B42», so die Polizei. Dort prallte ein 63-Jähriger aus Hunsrück-Mittelrhein mit seinem Kleinbus gegen die beiden Autos.

Bei dem Unfall wurden laut Polizei alle drei erwachsenen Insassen der beiden Autos schwer verletzt. Der Fahrer des Kleinbusses wurde nur leicht verletzt. Das Kind blieb unverletzt.

Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Dafür landete auch ein Rettungshubschrauber. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 120.000 Euro geschätzt. Die B42 war zwischen Oberlahnstein und Braubach für etwa fünf Stunden voll gesperrt.