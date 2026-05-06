2 Schwerverletzte, 2 Tote Schwere Quad-Unfälle: Das Risiko fährt immer mit Tim Kosmetschke 06.05.2026, 16:00 Uhr

i Wer mit dem Quad unterwegs ist, lebt gefährlich - gefährlicher jedenfalls als in einem Auto. Im Norden von Rheinland-Pfalz kam es jetzt zu gleich zwei schweren Unfällen an nur einem Wochenende. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Die beiden schrecklichen Quadunfälle vom vergangenen Wochenende beschäftigen die Menschen im Norden von Rheinland-Pfalz. Zwei Männer starben, zwei andere wurden schwer verletzt. Wir haben bei der Polizei nachgefragt – und bei einem Unfallforscher.

Nach den beiden schweren Quadunfällen vom vergangenen Wochenende gehen die Ermittlungen der Polizei zu den jeweiligen Umständen weiter. In Sankt Johann bei Mayen waren bei einem Unfall mit einem Quad zwei Personen schwer verletzt worden, bei Laubach im Rhein-Hunsrück-Kreis kamen zwei Männer (24, 35) ums Leben.







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