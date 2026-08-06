Am 10. Juli hat die fünfmonatige Sperrung der Bahnstrecke Troisdorf-Wiesbaden begonnen. Sie wird generalsaniert. Reguläre Züge fahren auf dem Gleis so lange nicht, aber Baumaschinen, die koordiniert werden müssen. Ein Blick in die Bauleitzentrale.
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Der vierstöckige graue Bürocontainer-Komplex im Neuwieder Stadtteil Engers sieht unscheinbar aus. Doch er beherbergt eine wichtige Bauleitzentrale für ein Großprojekt der Deutschen Bahn (DB) am rechten Rheinufer: Zwischen Troisdorf und Wiesbaden wird die Bahnstrecke seit 10.