Generalsanierung rechter Rhein So koordiniert die Bahn Baumaschinen auf der Schiene Cordula Sailer-Röttgers 06.08.2026, 16:00 Uhr

i Frank Schmidt steht in der Bauleitzentrale der Bahn vor großen Monitoren, die anzeigen, wo sich während der Generalsanierung am rechten Rhein Baumaschinen im Gleis befinden. Schmidt ist der Projektleiter für die Streckensanierung in Rheinland-Pfalz und Hessen. Sascha Ditscher/dpa

Am 10. Juli hat die fünfmonatige Sperrung der Bahnstrecke Troisdorf-Wiesbaden begonnen. Sie wird generalsaniert. Reguläre Züge fahren auf dem Gleis so lange nicht, aber Baumaschinen, die koordiniert werden müssen. Ein Blick in die Bauleitzentrale.

Der vierstöckige graue Bürocontainer-Komplex im Neuwieder Stadtteil Engers sieht unscheinbar aus. Doch er beherbergt eine wichtige Bauleitzentrale für ein Großprojekt der Deutschen Bahn (DB) am rechten Rheinufer: Zwischen Troisdorf und Wiesbaden wird die Bahnstrecke seit 10.







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