Vater Rhein ist gerade Deutschlands Hitzepatient Nummer eins und klagt über akuten Flüssigkeitsmangel. Eine fotografische Erkundungstour zwischen Kaub und Neuwied entlang historisch niedriger Pegelstände.
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Das Niedrigwasser des Rheins schlägt alle Rekorde: Bei Kaub sank der Pegel gerade erstmals auf einen historischen Tiefstwert von unter 20 Zentimetern. In Koblenz zeigte die Pegeluhr zeitweise nur noch 15 Zentimeter und sogar noch weniger an. Auch wenn diese Werte nicht der Wassertiefe in der Fahrrinne entsprechen, spiegeln sie doch den Ernst der Lage wider.