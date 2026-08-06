Das Niedrigwasser in Bildern Tief gesunken: Der Rhein zwischen Kaub und Neuwied Frank Schmidt-Wyk 06.08.2026, 17:00 Uhr

i Das zurückweichende Wasser des Rheins bringt allerhand Verborgenes zum Vorschein. Womöglich auch einen Schatz? Mit Metalldetektor und Schaufel bewaffnet, geht ein Mann bei Boppard den Dingen auf den Grund. Frank Schmidt-Wyk

Vater Rhein ist gerade Deutschlands Hitzepatient Nummer eins und klagt über akuten Flüssigkeitsmangel. Eine fotografische Erkundungstour zwischen Kaub und Neuwied entlang historisch niedriger Pegelstände.

Das Niedrigwasser des Rheins schlägt alle Rekorde: Bei Kaub sank der Pegel gerade erstmals auf einen historischen Tiefstwert von unter 20 Zentimetern. In Koblenz zeigte die Pegeluhr zeitweise nur noch 15 Zentimeter und sogar noch weniger an. Auch wenn diese Werte nicht der Wassertiefe in der Fahrrinne entsprechen, spiegeln sie doch den Ernst der Lage wider.







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