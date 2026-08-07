Katastrophenschutz-Landesamt
So erleben örtliche Einsatzleiter das LfBK-Lagezentrum
Der riesige Flächenbrand bei Reichenbach im Kreis Birkenfeld hatte eine Einsatzgrößenordnung, bei dem das Lagezentrum des Landes
Der riesige Flächenbrand bei Reichenbach im Kreis Birkenfeld hatte eine Einsatzgrößenordnung, bei dem das Lagezentrum des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz (LfBK) aktiv wurde – durchaus zur Zufriedenheit der örtlichen Einsatzkräfte, die die Zusammenarbeit als gut beschreiben. Wie wird das Agieren des Amtes insgesamt in den Kommunen wahrgenommen? Wir haben die Brand- und Katastrophenschutz-Inspekteure (BKIs) der Kommunen im nördlichen Rheinland-Pfalz befragt.
Christian Schulz. Christian Schulz/Foto Hosser/dpa

Im Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz rumort es. Zu interner Kritik gesellen sich auch Beschwerden aus der Feuerwehrfamilie. Wie erleben die Brand- und Katastrophenschutz-Inspekteure (BKIs) der Landkreise das Amt? Wir haben sie gefragt.

Lesezeit 5 Minuten
Das in Koblenz ansässige Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (LfBK) soll mit seinem rund um die Uhr besetzten Lagezentrum eingreifen, wenn es ernst wird in Rheinland-Pfalz: Die zentrale Leitstelle im Stadtteil Asterstein „ist im Ereignisfall eine zentrale Anlaufstelle für nicht-polizeiliche Gefahrenabwehranliegen und stellt eine direkte Kommunikation mit den Integrierten Leitstellen des Landes sicher“, heißt es beim Landesamt, in dessen ...
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