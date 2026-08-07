Im Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz rumort es. Zu interner Kritik gesellen sich auch Beschwerden aus der Feuerwehrfamilie. Wie erleben die Brand- und Katastrophenschutz-Inspekteure (BKIs) der Landkreise das Amt? Wir haben sie gefragt.
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Das in Koblenz ansässige Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (LfBK) soll mit seinem rund um die Uhr besetzten Lagezentrum eingreifen, wenn es ernst wird in Rheinland-Pfalz: Die zentrale Leitstelle im Stadtteil Asterstein „ist im Ereignisfall eine zentrale Anlaufstelle für nicht-polizeiliche Gefahrenabwehranliegen und stellt eine direkte Kommunikation mit den Integrierten Leitstellen des Landes sicher“, heißt es beim Landesamt, in dessen ...