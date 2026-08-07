Katastrophenschutz-Landesamt So erleben örtliche Einsatzleiter das LfBK-Lagezentrum Tim Kosmetschke 07.08.2026, 06:00 Uhr

i Der riesige Flächenbrand bei Reichenbach im Kreis Birkenfeld hatte eine Einsatzgrößenordnung, bei dem das Lagezentrum des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz (LfBK) aktiv wurde – durchaus zur Zufriedenheit der örtlichen Einsatzkräfte, die die Zusammenarbeit als gut beschreiben. Wie wird das Agieren des Amtes insgesamt in den Kommunen wahrgenommen? Wir haben die Brand- und Katastrophenschutz-Inspekteure (BKIs) der Kommunen im nördlichen Rheinland-Pfalz befragt. Christian Schulz. Christian Schulz/Foto Hosser/dpa

Im Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz rumort es. Zu interner Kritik gesellen sich auch Beschwerden aus der Feuerwehrfamilie. Wie erleben die Brand- und Katastrophenschutz-Inspekteure (BKIs) der Landkreise das Amt? Wir haben sie gefragt.

Das in Koblenz ansässige Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (LfBK) soll mit seinem rund um die Uhr besetzten Lagezentrum eingreifen, wenn es ernst wird in Rheinland-Pfalz: Die zentrale Leitstelle im Stadtteil Asterstein „ist im Ereignisfall eine zentrale Anlaufstelle für nicht-polizeiliche Gefahrenabwehranliegen und stellt eine direkte Kommunikation mit den Integrierten Leitstellen des Landes sicher“, heißt es beim Landesamt, in dessen ...







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