RLP im Lotto-Fieber 50 Millionen Euro im Jackpot – und im nächsten auch 06.08.2026, 15:35 Uhr

i Der Lotto-Jackpot ist in Deutschland bei 50 Millionen Euro gedeckelt. Inga Kjer. Inga Kjer/dpa

Schon Lotto gespielt? Der seit Wochen bei 50 Millionen Euro stehende „6 aus 49“-Jackpot elektrisiert die Spielerinnen und Spieler in Rheinland-Pfalz. Sollte der Topf am Samstag geknackt werden, geht es übrigens am Mittwoch mit 50 Millionen weiter.

50 Millionen Euro: Diese Zahl elektrisiert Lotto-Spieler in Rheinland-Pfalz seit Wochen. Denn seit sage und schreibe 22 Ziehungen steht der „6 aus 49“-Jackpot bei dieser Zahl und wird einfach nicht geknackt. „So eine Situation hatten wir beim Lotto 6 aus 49 noch nie“, sagt der rheinland-pfälzische Lotto-Chef Christian Baldauf.







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