RLP im Lotto-Fieber
50 Millionen Euro im Jackpot – und im nächsten auch
Der Lotto-Jackpot ist in Deutschland bei 50 Millionen Euro gedeckelt.
Der Lotto-Jackpot ist in Deutschland bei 50 Millionen Euro gedeckelt.
Inga Kjer. Inga Kjer/dpa

Schon Lotto gespielt? Der seit Wochen bei 50 Millionen Euro stehende „6 aus 49“-Jackpot elektrisiert die Spielerinnen und Spieler in Rheinland-Pfalz. Sollte der Topf am Samstag geknackt werden, geht es übrigens am Mittwoch mit 50 Millionen weiter.

Lesezeit 1 Minute
50 Millionen Euro: Diese Zahl elektrisiert Lotto-Spieler in Rheinland-Pfalz seit Wochen. Denn seit sage und schreibe 22 Ziehungen steht der „6 aus 49“-Jackpot bei dieser Zahl und wird einfach nicht geknackt. „So eine Situation hatten wir beim Lotto 6 aus 49 noch nie“, sagt der rheinland-pfälzische Lotto-Chef Christian Baldauf.
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