Die Erwartungen an den neuen Papst Leo XIV. sind groß. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Schweitzer hofft, dass er zu Gerechtigkeit, Frieden und Versöhnung beitragen kann.

Mainz/Rom (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hat dem neuen Papst Leo XIV. zu seiner Wahl gratuliert. Mit seiner Ansprache habe dieser die Bedeutung von Gemeinschaft und Dialog betont, erklärte Schweitzer laut Mitteilung. «Ich wünsche Papst Leo XIV. von Herzen viel Erfolg, Gesundheit und die notwendige Kraft für seine großen Aufgaben.»

Die Menschen sehnten sich nach jemandem, «der das Wohl der ganzen Weltgemeinschaft im Blick hat, Gerechtigkeit einfordert und über Grenzen hinweg verbindet», so Schweitzer. «Ich hoffe, dass Papst Leo XIV. nah bei den Menschen ist und dass es ihm gelingt, an vielen Orten in der Welt zu Gerechtigkeit, Frieden und Versöhnung beizutragen.»

Er selbst verbinde mit dem neuen Papst die Hoffnung, dass er die großen Fragen zur Zukunft der Kirche offen angehe und die innerchristliche Ökumene und den Dialog zwischen den Religionen stärke. Die Richtung, die der Papst einschlage, werde auch Einfluss auf die katholische Kirche in Deutschland haben. «Sie ist für uns eine unverzichtbare Partnerin für ein gutes Miteinander. Ich hoffe, dass mit dem neuen Papst der Synodale Weg gut fortgesetzt werden kann.»