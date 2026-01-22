Viel Kritik an Schulbehörde
Schweitzer will Schulaufsicht ebenfalls neu ausrichten
Es wird ernst für die Schulaufsicht bei der Trierer Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD): Nach dem Bildungsminister hat nun auch Ministerpräsident und SPD-Spitzenkandidat Alexander Schweitzer strukturelle Veränderungen bei der Schulbehörde angekündigt.
Andreas Arnold/dpa

Nicht nur Bildungsminister Sven Teuber, sondern auch Ministerpräsident Alexander Schweitzer (beide SPD) strebt bei einem SPD-Wahlsieg eine Neuausrichtung der ADD als Schulbehörde an. Der Kurswechsel solle dabei nicht nur inhaltlicher Art sein.

Lesezeit 1 Minute
Nach dem rheinland-pfälzischen Bildungsminister Sven Teuber hat auch Ministerpräsident Alexander Schweitzer (beide SPD) eine Neuausrichtung sowie Neustrukturierung der Schulaufsicht bei der Trierer Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) angekündigt.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzBildung

Top-News aus der Region

Weitere regionale Nachrichten