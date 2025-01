Regierungschef zu Merz’ Plänen Schweitzer warnt: „Armutsprogramm für Volkswirtschaft“ 28.01.2025, 16:24 Uhr

i Alexander Schweitzer (SPD), Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, gestikuliert während eines Interviews in der Staatskanzlei in Mainz. Gemeinsam mit anderen sozialdemokratischen Ministerpräsidenten hat Schweitzer in einem Brief auf die CDU-Anträge für eine härtere Migrationspolitik reagiert. Boris Roessler/dpa

CDU-Chef und -Kanzlerkandidat Friedrich Merz will die deutschen Grenzen schließen und Asylbewerber abweisen. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) warnt vor einem „Armutsprogramm für die deutsche Volkswirtschaft“.

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hat mit seinen sozialdemokratischen Regierungschef-Kollegen auf die CDU-Anträge für eine härtere Migrationspolitik reagiert – und in einem gemeinsamen Brief an die Länderchefs anderer Parteien für eine Zusammenarbeit demokratischer Parteien in der Migrations- und Sicherheitspolitik geworben.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen