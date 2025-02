Kongo-Konflikt Schweitzer kritisiert Ruanda und sagt Reise ab Sebastian Stein 10.02.2025, 17:45 Uhr

i M23-Rebellen patrouillieren durch die Straßen von Goma im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Vor dem Hintergrund der eskalierenden Gewalt hat der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) eine für Mai geplante Delegationsreise in das Nachbarland Ruanda abgesagt. Brian Inganga. picture alliance/dpa/AP

Vergangene Woche zeigte sich Ministerpräsident Alexander Schweitzer noch zurückhaltend zu Ruandas Rolle im Kongo-Konflikt. Nun übt er deutliche Kritik - und sagt sogar eine geplante Reise ab.

Ministerpräsident Alexander Schweitzer hat das rheinland-pfälzische Partnerland Ruanda kritisiert. „Sollten Rebellengruppen im Kongo unterstützt werden, verurteilt die Landesregierung dies aufs Schärfste“, sagte der SPD-Politiker am Montag in Mainz.Vergangene Woche hatte Schweitzer auf Anfrage nur erklärt, er appelliere an die Konfliktparteien, den Konflikt zu beenden.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen