Landtagswahl Rheinland-Pfalz Schweitzer im Interview: So will er RLP gestalten Anke Mersmann 24.02.2026, 16:12 Uhr

i Chefredakteur Lars Hennemann (rechts) und Landeskorrespondent Bastian Hauck (links) haben Ministerpräsident und SPD-Spitzenkandidat vor Publikum in unserem Medienzentrum in Koblenz interviewt. Das Gespräch war im Livestream zu verfolgen und ist weiterhin als Video abrufbar. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Ministerpräsident und SPD-Spitzenkandidat Alexander Schweitzer spricht mit unserer Zeitung im Livetalk vor Publikum über drängende Themen in RLP - und wie er sie, sollte er wiedergewählt werden, anpacken möchte.

Eins macht Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) während seines auch als Livestream übertragenen Gesprächs mit unserer Zeitung sehr deutlich: Was er an diesem Abend im Gespräch mit Chefredakteur Lars Hennemann, Bastian Hauck, Landeskorrespondent unserer Zeitung, und vor Publikum in unserem Medienzentrum in Koblenz sagt, all das äußert er unter der Prämisse, dass er auch nach der Landtagswahl am 22.







