Festival sucht neues Design Rock am Ring: Finalisten des Shirt-Contests stehen fest Stefan Schalles 24.02.2026, 13:46 Uhr

i Sieht so das neue Festivalshirt bei Rock am Ring 2026 aus? Der Entwurf von Thomas Schramm ist einer von acht, die es in die Endrunde des Wettbewerbs geschafft haben. Rock am Ring

Fans und (Hobby-)Designer hatten seit Januar Gelegenheit, ihre eigenen Designs für das offizielle Rock-am-Ring-Festivalshirt 2026 vorzulegen. Auf Instagram soll nun über den Sieger abgestimmt werden. Wir zeigen die Entwürfe der acht Finalteilnehmer.

Gesucht wurde – und wird – „e in originelles und aussagekräftiges Design, das die Essenz unseres Festivals einfängt“: So hatte es Rock-am-Ring-Veranstalter Dreamhaus Ende Januar in einer Pressemitteilung verkündet – und damit offiziell zum T-Shirt-Design-Wettbewerb eingeladen.







