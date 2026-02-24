Fans und (Hobby-)Designer hatten seit Januar Gelegenheit, ihre eigenen Designs für das offizielle Rock-am-Ring-Festivalshirt 2026 vorzulegen. Auf Instagram soll nun über den Sieger abgestimmt werden. Wir zeigen die Entwürfe der acht Finalteilnehmer.
Lesezeit 1 Minute
Gesucht wurde – und wird – „e in originelles und aussagekräftiges Design, das die Essenz unseres Festivals einfängt“: So hatte es Rock-am-Ring-Veranstalter Dreamhaus Ende Januar in einer Pressemitteilung verkündet – und damit offiziell zum T-Shirt-Design-Wettbewerb eingeladen.