Hochwasserwelle in RLP Wo die Wasserstände schon wieder sinken – und wo nicht 24.02.2026, 13:20 Uhr

i Die Hochwassergefahr in Rheinland-Pfalz scheint fürs erste gebannt. Für die kommenden Tage sind sinkende Wasserstände vorhergesagt (Symbolbild). Daniel Vogl. Daniel Vogl/dpa

Tendenz: fallend. Das ist die beruhigende Meldung der Hochwasservorhersagezentrale für fast alle Flüsse in Rheinland-Pfalz. Der Mittelrhein hinkt der Entwicklung noch ein wenig hinterher. Die Lage.

Noch steigende Wasserstände im Rhein, bereits fallende an der Mosel: So hat sich laut Hochwasservorhersagezentrale am Landesamt für Umwelt (LfU) in Mainz die Lage in Rheinland-Pfalz inzwischen entwickelt. Für die kommenden Tage dürfte sich die Situation an allen Flüssen im Land entspannen.







