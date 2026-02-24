Hochwasserwelle in RLP
Wo die Wasserstände schon wieder sinken – und wo nicht
Die Hochwassergefahr in Rheinland-Pfalz scheint fürs erste gebannt. Für die kommenden Tage sind sinkende Wasserstände vorhergesagt (Symbolbild).
Daniel Vogl. Daniel Vogl/dpa

Tendenz: fallend. Das ist die beruhigende Meldung der Hochwasservorhersagezentrale für fast alle Flüsse in Rheinland-Pfalz. Der Mittelrhein hinkt der Entwicklung noch ein wenig hinterher. Die Lage.

Lesezeit 1 Minute
Noch steigende Wasserstände im Rhein, bereits fallende an der Mosel: So hat sich laut Hochwasservorhersagezentrale am Landesamt für Umwelt (LfU) in Mainz die Lage in Rheinland-Pfalz inzwischen entwickelt. Für die kommenden Tage dürfte sich die Situation an allen Flüssen im Land entspannen.

