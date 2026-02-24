Umsatzplus beim Softwareriesen Koblenzer Compugroup Medical wächst – auch dank KI Tim Kosmetschke 24.02.2026, 15:41 Uhr

i Das Innovationszentrum der Compugroup Medical in Koblenz: Das Medizinsoftware-Unternehmen blickt nach eigenen Angaben auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück, in dem Sascha Ditscher/dpa. picture alliance/dpa

Rückzug von der Börse, Einstieg eines Großinvestors, interne Transformation hin zu mehr Kundenorientierung: Hinter der Compugroup Medical liegen ereignisreiche Monate. Das Fazit des abgelaufenen Geschäftsjahrs fällt positiv aus. Der Umsatz wächst.

Die Compugroup Medical (CGM) wächst – und legt beim Umsatz zu: Entsprechend zufrieden blickt das Koblenzer Medizinsoftware-Unternehmen auf das Geschäftsjahr 2025 zurück. Der Konzernumsatz stieg um 5 Prozent auf 1,213 Milliarden Euro, teilt CGM mit und verweist darauf, dass das Wachstum auch organisch, also aus eigener Kraft, ohne Zukäufe oder Fusionen, bei 5 Prozent lag: „Damit wurde die Prognose für die Umsatzentwicklung am oberen Ende der ...







Artikel teilen

Artikel teilen