Umsatzplus beim Softwareriesen
Koblenzer Compugroup Medical wächst – auch dank KI
Das Innovationszentrum der Compugroup Medical in Koblenz: Das Medizinsoftware-Unternehmen blickt nach eigenen Angaben auf ein er
Das Innovationszentrum der Compugroup Medical in Koblenz: Das Medizinsoftware-Unternehmen blickt nach eigenen Angaben auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück, in dem
Sascha Ditscher/dpa. picture alliance/dpa

Rückzug von der Börse, Einstieg eines Großinvestors, interne Transformation hin zu mehr Kundenorientierung: Hinter der Compugroup Medical liegen ereignisreiche Monate. Das Fazit des abgelaufenen Geschäftsjahrs fällt positiv aus. Der Umsatz wächst.

Lesezeit 2 Minuten
Die Compugroup Medical (CGM) wächst – und legt beim Umsatz zu: Entsprechend zufrieden blickt das Koblenzer Medizinsoftware-Unternehmen auf das Geschäftsjahr 2025 zurück. Der Konzernumsatz stieg um 5 Prozent auf 1,213 Milliarden Euro, teilt CGM mit und verweist darauf, dass das Wachstum auch organisch, also aus eigener Kraft, ohne Zukäufe oder Fusionen, bei 5 Prozent lag: „Damit wurde die Prognose für die Umsatzentwicklung am oberen Ende der ...

