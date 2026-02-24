Radbranche ohne Rückenwind Krise bei Canyon: Wie sieht’s bei Mitbewerbern aus? Tim Kosmetschke

Anke Mersmann 24.02.2026, 17:00 Uhr

i Die Radbranche kämpft mit Gegenwind: Auf den Boom folgt die Krise, Hersteller und Direktversender wie Canyon reagieren mit Stellenabbau. Wie sieht es bei direkten Mitbewerbern wie Rose Bikes und H&S Bike‑Discount aus dem Kreis Ahrweiler aus? (Symbolfoto) Leonie Asendorpf. picture alliance/dpa

Die Radbranche kämpft mit Gegenwind: Auf den Boom folgt die Krise, Hersteller und Direktversender wie Canyon reagieren mit Stellenabbau. Wie sieht es bei direkten Mitbewerbern wie Rose Bikes und H&S Bike‑Discount aus dem Kreis Ahrweiler aus?

Die aktuelle Krise in der europäischen Radbranche lässt sich gut mit einer langen Radtour vergleichen: Die Boom-Jahre während der Pandemie wirkten auf die Branche wie die ersten Kilometer bei Rückwind auf leicht abfallender Strecke auf einen Radsportler – mit Schwung ging’s voran.







Artikel teilen

Artikel teilen