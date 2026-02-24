Radbranche ohne Rückenwind
Krise bei Canyon: Wie sieht’s bei Mitbewerbern aus?
Die Radbranche kämpft mit Gegenwind: Auf den Boom folgt die Krise, Hersteller und Direktversender wie Canyon reagieren mit Stell
Die Radbranche kämpft mit Gegenwind: Auf den Boom folgt die Krise, Hersteller und Direktversender wie Canyon reagieren mit Stellenabbau. Wie sieht es bei direkten Mitbewerbern wie Rose Bikes und H&S Bike‑Discount aus dem Kreis Ahrweiler aus? (Symbolfoto)
Leonie Asendorpf. picture alliance/dpa

Die Radbranche kämpft mit Gegenwind: Auf den Boom folgt die Krise, Hersteller und Direktversender wie Canyon reagieren mit Stellenabbau. Wie sieht es bei direkten Mitbewerbern wie Rose Bikes und H&S Bike‑Discount aus dem Kreis Ahrweiler aus? 

Lesezeit 4 Minuten
Die aktuelle Krise in der europäischen Radbranche lässt sich gut mit einer langen Radtour vergleichen: Die Boom-Jahre während der Pandemie wirkten auf die Branche wie die ersten Kilometer bei Rückwind auf leicht abfallender Strecke auf einen Radsportler – mit Schwung ging’s voran.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten