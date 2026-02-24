Rund 120 Millionen Euro investierte der Bund im vergangenen Jahr in die Autobahnen in Rheinland-Pfalz. In diesem Jahr werden es laut Autobahn GmbH noch einmal 20 Millionen mehr sein. Das sind die größten Projekte im Raum Koblenz.
Die Niederlassung West der Autobahn GmbH wird in diesem Jahr rund 140 Millionen Euro in die Infrastruktur in Rheinland-Pfalz investieren. Zu den größten laufenden Projekten zählen die Instandsetzung der Moseltalbrücke (A61) und der Neubau der Überführungsbrücke an der A48-Anschlussstelle Höhr-Grenzhausen.