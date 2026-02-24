Moseltalbrücke – und mehr
Was die Autobahn GmbH 2026 im nördlichen RLP plant
Die Moseltalbrücke der A61 bei Winningen hat sich zum Sorgenkind entwickelt.
Die Moseltalbrücke der A61 bei Winningen hat sich zum Sorgenkind entwickelt.
Tim Kosmetschke

Rund 120 Millionen Euro investierte der Bund im vergangenen Jahr in die Autobahnen in Rheinland-Pfalz. In diesem Jahr werden es laut Autobahn GmbH noch einmal 20 Millionen mehr sein. Das sind die größten Projekte im Raum Koblenz.

Lesezeit 2 Minuten
Die Niederlassung West der Autobahn GmbH wird in diesem Jahr rund 140 Millionen Euro in die Infrastruktur in Rheinland-Pfalz investieren. Zu den größten laufenden Projekten zählen die Instandsetzung der Moseltalbrücke (A61) und der Neubau der Überführungsbrücke an der A48-Anschlussstelle Höhr-Grenzhausen.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten