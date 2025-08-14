Dass die Koblenzer CDU ihr Sommerfest bei dem Koblenzer Unternehmer und Sponsor der rechtspopulistischen Plattform „Nius“ Frank Gotthardt feiert, steht in der Kritik. CDU–Landeschef Gordon Schnieder kann die Aufregung nicht verstehen.

Die Debatte um das Sommerfest des Koblenzer CDU-Kreisverbands kann Gordon Schnieder nicht nachvollziehen. Er hält „alles für einen Versuchen, Unternehmen und Persönlichkeiten zu diskreditieren“, sagt der CDU-Landesvorsitzende und Spitzenkandidat für die Landstagwahl. An dem Fest ist Kritik laut geworden, weil es bei der Koblenzer Compugroup Medical (CGM) stattfindet. Unternehmensgründer Frank Gotthardt finanziert das als rechtspopulistisch geltende Online-Portal „Nius“.

Der Koblenzer CDU samt der als Rednerin geladenen Bundestagspräsidentin Julia Klöckner wird mangelnde Distanz zu rechtspopulistischen Akteuren vorgeworfen – und dies nicht mehr rein aus der Kommunalpolitik: Die Linke in RLP fordert Klöckners Rücktritt, Kritik kommt auch aus der Bundestagsfraktion der Grünen. CDU-Landeschef Schnieder wertet all dies als Debatte im Sommerloch. Besuchen wird er das Sommerfest indes nicht. Er verweist auf einen lang geplanten Termin: „Ansonsten hätte ich teilgenommen.“