Das etwas andere Interview Schweitzer: Das sind die vier größten Rheinland-Pfälzer Bastian Hauck

Sebastian Stein 22.02.2026, 06:00 Uhr

i Alexander Schweitzer tritt als SPD-Spitzenkandidat und Ministerpräsident nach seinem Amtsantritt im Sommer 2024 zum ersten Mal als "MP"-Amtsinhaber bei einer Landtagswahl an. Andreas Arnold/dpa

Wie tickt der Spitzenkandidat der SPD persönlich? Im etwas anderen Interview erklärt Alexander Schweitzer, warum er ein Poster von Helmut Schmidt im Büro hängen hat und warum er auch gern als Schleusenwärter arbeiten würde.

Sie begegnen uns allen seit ein paar Wochen öfter – im Straßenbild, in den sozialen Netzwerken oder in den Medien. Als Spitzenkandidatin oder Spitzenkandidat führen sie ihre Parteien in die heiße Phase des Landtagswahlkampfs. Für alle geht es am 22. März um etwas.







