Vorhersage fürs Wochenende Rhein und Mosel ziehen sich zurück – Hochwasser vorbei? Tim Kosmetschke 20.02.2026, 12:39 Uhr

i Regentropfen hängen an einem Schild, das vor Hochwasser warnt, Wolken am Himmel verheißen weiteren Niederschlag. Zum Ende der Pfingstferien in Bayern müssen sich die Menschen in vielen Landesteilen auf Regen und Gewitter einstellen. Besonders am Wochenende rechnen die Meteorologen des Wetterdienstes im Freistaat von Oberfranken bis zum westlichen Alpenrand mit viel Regen. Mit den Niederschlägen steigt auch die Hochwassergefahr. +++ dpa-Bildfunk +++ Pia Bayer. picture alliance/dpa

Von einem größeren Hochwasser bleibt das nördliche Rheinland-Pfalz derzeit verschont. Am Wochenende dürften die Wasserstände vor allem in Rhein und Mosel wieder sinken. Aber wie sieht es an den Nebenflüssen aus?

Aufatmen an Rhein und Mosel: Nach Erreichen der vorläufigen Höchststände am Freitag (am Rheinpegel Koblenz beispielsweise um 5,05 Meter) erwarten die Hochwasser-Experten des Landesamtes für Umwelt (LfU) am Wochenende wieder fallende Wasserstände an den beiden größten Flüssen.







