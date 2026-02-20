Von einem größeren Hochwasser bleibt das nördliche Rheinland-Pfalz derzeit verschont. Am Wochenende dürften die Wasserstände vor allem in Rhein und Mosel wieder sinken. Aber wie sieht es an den Nebenflüssen aus?
Aufatmen an Rhein und Mosel: Nach Erreichen der vorläufigen Höchststände am Freitag (am Rheinpegel Koblenz beispielsweise um 5,05 Meter) erwarten die Hochwasser-Experten des Landesamtes für Umwelt (LfU) am Wochenende wieder fallende Wasserstände an den beiden größten Flüssen.