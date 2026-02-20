Aus Habgier, niederen Beweggründen und mit besonderer Heimtücke soll ein 31-Jährige laut Anklage seine Noch-Ehefrau erstochen und einbetoniert haben. Nun äußerte sich der Angeklagte erstmals vor Gericht. Und entschuldigte sich bei den Angehörigen.
Der Prozess gegen den Mann, der im Juli 2025 seine Noch-Ehefrau in seinem Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler ermordet und einbetoniert haben soll, neigt sich dem Ende zu. Am sechsten Prozesstag hielten Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung ihre Schlussplädoyers.