Hochwasservorsorge in RLP Mein Heim vor Sturzfluten schützen: Expertin gibt Tipps Cordula Sailer-Röttgers 21.02.2026, 06:00 Uhr

i Annalena Goll ist Fachreferentin im Klimaschutzministerium sowie Leiterin des Kompetenzzentrums Hochwasservorsorge und Hochwasserrisikomanagement. Clemens Jacobs/MKUEM

Wenn Starkregen eintritt, bleibt meist kaum Zeit, um Schutzmaßnahmen für das eigene Zuhause zu ergreifen. Besser ist es, vorgesorgt zu haben. Doch wie lässt sich Wasser im Haus vermeiden? Eine Expertin aus dem Klimaschutzministerium gibt Tipps.

Das Thema Hochwasser betrifft nicht nur Menschen, die an Flüssen wohnen. Auch Starkregen kann Sturzfluten auslösen, die Schäden an Häusern verursachen. Anfang Februar hat das rheinland-pfälzische Klimaschutzministerium eine neue Software freigeschaltet, mit der sich die Gefahren durch Sturzfluten in 3D visualisieren lassen.







Artikel teilen

Artikel teilen