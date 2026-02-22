Krise bei Koblenzer Hersteller
GBL hält an Canyon fest – und hofft auf bessere Zeiten
Wie geht es weiter bei Canyon? Und welche Rolle spielt die Groupe Bruxelles Lambert (GBL)? Die belgische Investmentgesellschaft
Wie geht es weiter bei Canyon? Und welche Rolle spielt die Groupe Bruxelles Lambert (GBL)? Die belgische Investmentgesellschaft hat als Mehrheitseigentümerin weiter großes Vertrauen in den Koblenzer Fahrradhersteller.
Marco Freudenreich//Canyon Bicycles

Wie geht es weiter bei Canyon? Und welche Rolle spielt die Groupe Bruxelles Lambert (GBL)? Die belgische Investmentgesellschaft hat als Mehrheitseigentümerin weiter großes Vertrauen in den Koblenzer Fahrradhersteller. Auch wegen Roman Arnold.

Lesezeit 2 Minuten
Die Lage beim Fahrradhersteller und Direktvertreiber Canyon bleibt angespannt. Nach zweistelligen Millionenverlusten in den Jahren 2023 und 2024 sowie einem Einbruch beim Ebitda (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres ist die finanzielle Situation weiterhin alles andere als rosig.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten