Krise bei Koblenzer Hersteller GBL hält an Canyon fest – und hofft auf bessere Zeiten Klaus Reimann 22.02.2026, 06:00 Uhr

Wie geht es weiter bei Canyon? Und welche Rolle spielt die Groupe Bruxelles Lambert (GBL)? Die belgische Investmentgesellschaft hat als Mehrheitseigentümerin weiter großes Vertrauen in den Koblenzer Fahrradhersteller. Auch wegen Roman Arnold.

Die Lage beim Fahrradhersteller und Direktvertreiber Canyon bleibt angespannt. Nach zweistelligen Millionenverlusten in den Jahren 2023 und 2024 sowie einem Einbruch beim Ebitda (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres ist die finanzielle Situation weiterhin alles andere als rosig.







