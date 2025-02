Aggressiver Afghane Schweitzer: „Brauchen für solche Fälle andere Politik“ 04.02.2025, 16:12 Uhr

i In der Windesheimer Notunterkunft sind derzeit rund 50 Menschen wohnhaft. Der Betrieb der Unterkunft wird vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) geregelt, Träger und Eigentümer ist der Kreis Bad Kreuznach. Christine Jäckel

Obwohl er ausreisepflichtig ist und Polizeieinsätze ausgelöst hat, bleibt ein 20–Jähriger aus Afghanistan in einer Unterkunft und sorgt für Unmut. Nun hat sich der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) zu Wort gemeldet.

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hat sich am Dienstag in Mainz zum Fall des 20-jährigen, ausreisepflichtigen Afghanen, der bereits mehrfach durch Gewaltausbrüche im Kreis Bad Kreuznach aufgefallen war, geäußert. Schweitzer sagte, es brauche in solchen Fällen eine andere Politik.

