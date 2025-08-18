Sind die Tablets geladen, der Schulweg geübt? Denn auch im Saarland heißt es jetzt: Tschüss Freibad und Hallo Schule. Die Sommerferien sind rum. Wie viele Schüler und Schülerinnen betrifft das?

Saarbrücken (dpa/lrs) – Für rund 125.000 Schülerinnen und Schüler startet heute im Saarland wieder der Unterricht. Eingeschult werden im neuen Schuljahr rund 9.200 Kinder, wie das saarländische Bildungsministerium mitteilte.

Über alle Schulformen hinweg gibt es demnach mehr Schülerinnen und Schüler als im vergangenen Schuljahr. An Grundschulen steigt die Zahl der Kinder um rund 500 auf rund 36.200. Den größten Anstieg gibt es bei öffentlichen Beruflichen Schulen mit 579 mehr Schülerinnen und Schülern. Diese werden im neuen Schuljahr von rund 28.000 Menschen besucht.

Das saarländische Mobilitätsministerium bat vor dem Schulstart um Rücksicht im Straßenverkehr. «Zum Schulstart sind wieder viele Erstklässlerinnen und Erstklässler unterwegs», schrieb es. «Oftmals sind sie mit den Verkehrsregeln noch nicht vertraut und können Gefahren nicht gut einschätzen.»