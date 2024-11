Schulbus brennt im Kreis Birkenfeld

Ein Schulbus mit Grundschülern ist zwischen Mörschied und Herborn in Brand geraten. Wegen eines technischen Defekts habe das Heck am Mittwoch gebrannt, als sich der Bus am Ortsausgang von Mörschied befand, teilte die Polizei mit. Der Busfahrer konnte rechtzeitig stoppen, sodass alle 15 Schulkinder das Fahrzeug unverletzt verlassen konnten. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Die K21 zwischen den Ortschaften Mörschied und Herborn wurde während der Löscharbeiten voll gesperrt.

Am Morgen war auf einer Kreisstraße bei Adenau im Landkreis Ahrweiler ein Schulbus von der Straße abgekommen. Im Bus seien zwölf Kinder zwischen 11 und 14 Jahren gewesen, teilte die Polizei mit. Die Kinder und der Fahrer des Busses seien nicht verletzt worden. Dem Bus sei an einer Engstelle auf der Straße ein Müllwagen entgegengekommen. Daraufhin sei das Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gerutscht.