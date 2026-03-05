Mehr Sicherheit in RLP-Zügen
DB-Ausbilderin: Darum sind Bodycams abschreckend
Jennifer Morasch ist Kundenbetreuerin bei der Deutschen Bahn (DB) Regio Mitte, seit 2023 leitet sie zudem Bodycam-Kurse. Sie weiß, warum die kleinen Körperkameras oftmals abschreckend wirken und warum sich viele Mitarbeitenden trotzdem gegen eine Bodycam entscheiden.
Martine Pfeifer/Deutsche Bahn AG

Ob Beleidigungen oder Schlägereien: Täglich sind Zugbegleiter verbalen und körperlichen Übergriffen ausgesetzt. Warum Bodycams in solchen Situationen Schlimmeres verhindern können und warum viele Mitarbeiter dennoch auf sie verzichten.

Beschimpfungen, Drohungen und körperliche Übergriffe: All das erleben Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter in ihrem Arbeitsalltag. Kleine Körperkameras, die sogenannten Bodycams, können in solchen Fällen abschreckend wirken, manchmal verhindern sie Schlimmeres.

