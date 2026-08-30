Zwei Menschen werden in Worms durch Schüsse schwer verletzt, der mutmaßliche Täter flüchtet. Die Polizei fahndet nun öffentlich nach ihm - und warnt die Bevölkerung.

Worms (dpa/lrs) – Nach den Schüssen auf zwei Menschen in Worms fahndet die Polizei öffentlich nach dem Tatverdächtigen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Der etwa 31 Jahre alte Mann hat nach Polizeiangaben bei einer Auseinandersetzung in Worms-Herrnsheim auf einen Mann und eine Frau geschossen. Diese wurden schwer verletzt, die Staatsanwaltschaft geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus.

Der Tatverdächtige flüchtete nach dem Vorfall am Samstag zunächst, die Polizei leitete die Fahndung ein. Am Sonntag ordnete der zuständige Ermittlungsrichter nach einem Antrag der Staatsanwaltschaft die Öffentlichkeitsfahndung an. Die Polizei warnt, der Mann könnte bewaffnet sein, Zeugen sollten ihn daher nicht selbst ansprechen.

Der Gesuchte soll ca. 184 Zentimeter groß sein und eine kräftige Statur haben. Er trägt demnach einen Vollbart und zur Tatzeit schwarze Kleidung und ein schwarzes Basecap. Weitere Informationen etwa zum Hintergrund der Auseinandersetzung oder den Opfern gab es nicht.