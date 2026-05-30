Kriminalität
Schüsse in Saarbrücken gemeldet – Polizei sucht Zeugen
Polizei Blaulicht - Symbolbild
Die Polizei bittet nach den Schüssen um Zeugenhinweise. (Symbolbild)
Lino Mirgeler. DPA

Aus einem Fahrzeug heraus werden Schüsse abgegeben. Das Ziel ist offenbar ein anderes Auto. Es gibt keine Verletzten, aber viele offene Fragen.

Saarbrücken (dpa) – Ein Unbekannter soll in Saarbrücken aus einem Fahrzeug heraus mehrmals auf ein parkendes Auto geschossen haben. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Schüsse am späten Vormittag im Stadtteil Malstatt per Notruf gemeldet. Ein Mensch habe sich zu dem Zeitpunkt in dem beschossenen Wagen befunden, sei aber unverletzt geblieben. Der mutmaßliche Schütze verschwand demnach in unbekannte Richtung.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Sie bat Zeugen darum, sich mit sachdienlichen Hinweisen beim Kriminaldauerdienst in Saarbrücken zu melden.

© dpa-infocom, dpa:260530-930-151436/1

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