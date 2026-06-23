Schleswig-Holstein hat als erstes Bundesland die „Reerdigung“ dauerhaft als neue Bestattungsart zugelassen. Der Landtag beschloss vergangene Woche einstimmig eine Änderung des Bestattungsgesetzes. Warum Rheinland-Pfalz gegen die Bestattungsform ist.
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Das Land will die neue Bestattungsform der „Reerdigung“ in Rheinland-Pfalz nicht zulassen – obwohl das Land unter Führung des zuständigen Gesundheitsministeriums von Clemens Hoch (SPD) das Bestattungsrecht zuletzt weitreichend novelliert hatte. Das bestätigt ein Sprecher des Gesundheitsministers auf Anfrage unserer Zeitung.