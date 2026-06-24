Folgen der Extremhitze
Nur noch Tempo 60 auf der Bendorfer A48-Brücke
Die Bendorfer Autobahnbrücke ist eine wichtige Ost-West-Verbindung im nördlichen Rheinland-Pfalz und quert den Rhein zwischen Be
Die Bendorfer Autobahnbrücke ist eine wichtige Ost-West-Verbindung im nördlichen Rheinland-Pfalz und quert den Rhein zwischen Bendorf und St. Sebastian. Derzeit sind Autofahrer dort aber deutlich langsamer unterwegs als üblich.
Thomas Frey. picture alliance/dpa

Autofahrer kommen über die A48 derzeit nur deutlich langsamer über den Rhein: Auf der Bendorfer Autobahnbrücke gilt seit dieser Woche Tempo 60 in beiden Richtungen. Auf Anfrage nennt die Autobahn GmbH die Gründe. Und blickt voraus.

Lesezeit 2 Minuten
Wer derzeit über die Bendorfer Autobahnbrücke (A48) fährt, wird jäh ausgebremst: Seit vergangenem Freitag gilt auf der Fahrbahn Richtung Koblenz bereits Tempo 60, seit Montag auch in der Gegenrichtung. Neue Schilder wurden aufgestellt. Droht hier die nächste Brückendauerbaustelle im nördlichen Rheinland-Pfalz – nur wenige Kilometer von der ebenfalls tempogedrosselten Moseltalbrücke entfernt?

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Rheinland-PfalzVerkehr

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