Autofahrer kommen über die A48 derzeit nur deutlich langsamer über den Rhein: Auf der Bendorfer Autobahnbrücke gilt seit dieser Woche Tempo 60 in beiden Richtungen. Auf Anfrage nennt die Autobahn GmbH die Gründe. Und blickt voraus.
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Wer derzeit über die Bendorfer Autobahnbrücke (A48) fährt, wird jäh ausgebremst: Seit vergangenem Freitag gilt auf der Fahrbahn Richtung Koblenz bereits Tempo 60, seit Montag auch in der Gegenrichtung. Neue Schilder wurden aufgestellt. Droht hier die nächste Brückendauerbaustelle im nördlichen Rheinland-Pfalz – nur wenige Kilometer von der ebenfalls tempogedrosselten Moseltalbrücke entfernt?