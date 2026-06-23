Aus japanischer Tradition und westlicher Popkultur haben MOS einen neuen Stil entwickelt. Was der mit Hochleistungssport zu tun hat, welche Rolle Gastfreundschaft spielt und warum das Publikum Fantasie braucht, verraten die Japanerinnen im Gespräch.
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Man nehme schwungvolle Blasmusik, füge ein paar rasante Tanzchoreos hinzu, mische das Ganze mit einer ordentlichen Prise Partystimmung – und schon ist man mittendrin in den herrlich andersartigen Bühnenshows von MOS. Die vier Künstlerinnen Erna (Posaune), Miyu (Trompete), Ami und Lotta (beide Saxofon) verquicken in ihren Auftritten traditionelle japanische Blasorchestermusik mit modernen popkulturellen Einflüssen. Eine ungewöhnliche Fusion, ...