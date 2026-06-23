Große Frauen der Geschichte Wie „Klosterfrau Melissengeist“ entstand Michael Stoll 23.06.2026, 10:08 Uhr

i Das von einem anonymen Künstler gestaltete Porträt der Klosterfrau entstand angeblich noch zu Lebzeiten der früheren Unternehmerin Marie Clementine Martin (1775-1843). Unternehmensarchiv Klosterfrau Group/Greven Verlag

Jeder kennt den Namen Klosterfrau Melissengeist, kaum jemand die Frau dahinter: Eine neue Biografie zeichnet das Leben der ehemaligen Nonne Maria Clementine Martin und den Aufstieg ihres Unternehmens nach.

„Klosterfrau Melissengeist“ kennen die meisten Deutschen zumindest vom Namen her. Meist ist auch das Etikett bekannt mit dem Abbild der drei ikonischen Nonnen, die für das natürliche Arzneimittel werben. Die wenigsten aber wissen, dass es tatsächlich eine Klosterfrau namens Maria Clementine Martin (1775-1843) war, die das heute international aufgestellte Unternehmen einst in Köln gründete.







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