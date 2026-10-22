Polizistin verletzt
Schüsse auf Polizisten – Prozessbeginn gegen 25-Jährigen
Landgericht und Amtsgericht Trier
Ein Mann soll bei einer Kontrolle in der Eifelstadt Prüm auf Polizisten geschossen haben (Symbolbild)
Harald Tittel. DPA

In einem Park eskaliert eine Kontrolle: Ein 25-Jähriger entreißt einem Polizisten die Dienstwaffe. Jetzt beginnt der Prozess. Um was es geht.

Lesezeit 1 Minute

Trier (dpa/lrs) – Bei einer Kontrolle in der Eifelstadt Prüm soll ein Mann auf Polizisten geschossen und dabei eine Polizistin schwer verletzt haben. Heute (9.30 Uhr) beginnt vor dem Landgericht Trier der Prozess gegen den mutmaßlichen Schützen – wegen versuchten Totschlags.

Der 25-Jährige soll sich Anfang April im Kurpark der Stadt bei einer Kontrolle gewehrt haben. Dabei sei es ihm gelungen, einem Beamten die Dienstwaffe aus dem Holster zu ziehen. Einer der Schüsse traf die Polizistin im Oberschenkel.

Die Polizisten hatten den Mann kontrollieren wollen, weil er vorher in einer Arztpraxis herumgepöbelt und Anwesende belästigt haben soll. Der Beschuldigte ist wegen einer psychischen Erkrankung einstweilig in einer geschlossenen forensischen Psychiatrie untergebracht.

© dpa-infocom, dpa:261022-930-874581/1

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