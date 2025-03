Schranken auf für unbegrenztes Fahrvergnügen am Ring

Am Nürburgring beginnt am Samstag die neue Touristenfahrer-Saison – mit einer zusätzlichen Ausfahrt und Regeländerungen. Wir erklären, was sich alles ändert und was künftig zu beachten ist.

Diesem Tag fiebern jährlich Tausende von Fans der wahrscheinlich schönsten und anspruchsvollsten Rennstrecke der Welt alljährlich entgegen: Dann nämlich, wenn sich nach quälend langen Wintermonaten die Schranken am „Devil’s Dinner“ wieder öffnen. Wenn die 20,832 Kilometer lange „Grüne Hölle“ zum grenzenlosen Fahrvergnügen einlädt. Am Samstag, 8. März, ist es wieder so weit: Jeder, der sich traut, kann dann über den Nürburgring fahren. Es hat sich einiges geändert bei den sogenannten Touristenfahrten in diesem Jahr.

Nicht nur, dass der Asphalt auf zwei Passagen erneuert wurde, was dort wie immer zunächst ein verändertes Fahrverhalten erfordert. Es gibt auch – endlich, werden viele sagen – eine zweite Ausfahrt: im Bereich Döttinger Höhe. Hinzu kommen neue sicherheitsrelevante Regelungen, die das Miteinander von Motorrädern und Autos betreffen. Aber nicht nur an der in diesem Jahr 98 Jahre alt werdenden Nordschleife, sondern auch am Grand-Prix-Kurs wurden während der Wintermonate weitreichende Baumaßnahmen vorgenommen.

Ring-Betreiber investieren 2,5 Millionen Euro in die Strecke

Rund 2,5 Millionen Euro hat der Streckenbetreiber in diesem Winter für Restaurierungsarbeiten in die Hand genommen. An der Nordschleife wurden am Streckenabschnitt Pflanzgarten mit kleinem und großem Sprunghügel und im Kesselchen, kurz vor der Steilstrecke, 1,3 Kilometer Asphalt erneuert. Die etwas mehr als fünf Kilometer lange Grand-Prix-Strecke und das angrenzende Fahrerlager erfuhren mehr als nur eine Schönheitsoperation, von denen auch die Freiflächen für Events wie Rock am Ring oder Truck-Grand-Prix profitieren. Auf dem GP-Kurs gibt es neben den regulären Terminen verschiedene Tage, an denen bis spät abends geöffnet ist. Bis 20.45 Uhr hat man dann die Möglichkeit für verlängerten Fahrspaß bei, so die Ring-PR, „einzigartiger Atmosphäre.“

Pünktlich fertiggestellt wurde die neue zusätzliche Ausfahrt, kurz vor der bisher einzigen Abfahrt, an der Döttinger Höhe. Sie soll dann ihren Sinn und Zweck erfüllen, wenn es sich mal wieder „knubbelt“. Der Verkehr soll dann schneller abfließen, man kann nach einer absolvierten Runde direkt auf die parallel verlaufende Landesstraße L93 abbiegen. Bisher bildeten sich vor allem an den Wochenendtagen lange Schlangen vor dem Runden-Ende am Devil’s Diner. Damit soll jetzt Schluss sein

i Viele Privatfahrer kommen mit "dicken Schlitten" an die Nordschleife zum grenzenlosen Fahrvergnügen. Die sogenannten Touristenfahrten erfreuen sich großer Beliebtheit. Jürgen C. Braun

Wer vom Kreisverkehr in Richtung Nordschleife einbiegen will, muss ab sofort ein Rundenticket vorweisen und wird dann automatisch zur Schranke geleitet. Das reine Abbiegen zu den Parkplätzen geht nicht mehr. Dort können nur Fahrer halten, die bereits eine Runde auf der Nordschleife absolviert haben.

Die weitreichendste Änderung betrifft die Biker: Es sei „die größte Regeländerung seit Jahrzehnten“, sagen „Dauerbefahrer“ der Strecke. Motorräder nämlich sind bei Touristenfahrten auf der Nordschleife nicht mehr zugelassen. Der Streckenbetreiber spricht von „Sicherheitsbedenken wegen unterschiedlicher Fahrdynamiken von Zwei- und Vierrädern“. Man habe das Angebot für Motorradfahrer aber „neu strukturiert und erweitert“. Motorradfahrer dürfen die „Grüne Hölle“ ab sofort nur im Rahmen von „geführten Fahrten während professionell organisierter Trainings“ befahren. Wann und wie oft das der Fall sein wird, steht noch nicht fest.

Trotz „umfangreicher Investitionen in die digitale Streckensicherheit und in die neue Ausfahrt für Touristenfahrer“ habe man das bisherige Preisniveau beibehalten können, betonen die Verantwortlichen. Eine Runde durch die „Grüne Hölle“ kostet weiterhin von Montag bis Donnerstag 30 Euro, von Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen 35 Euro. Und dann gibt es auch noch das unbegrenzte Fahrvergnügen: Wer so oft zwischen Hatzenbach und Galgenkopf unterwegs sein möchte, wie er oder sie will, ist für 3000 Euro mit dabei.

Weitere Infos gibt es auf der Internetseite des Rings unter www.ku-rz.de/ringtouri2025