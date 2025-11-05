Schott Pharma bekommt neuen Chef

Christian Mias übernimmt ab Mai 2026 das Ruder bei dem Mainzer Unternehmen. Sein Vorgänger Andreas Reisse geht nach fast 40 Jahren bei der Schott-Gruppe in den Ruhestand.

Mainz (dpa/lrs) – Der Pharmazulieferer Schott Pharma bekommt einen neuen Chef. Der Aufsichtsrat habe Christian Mias zum neuen Vorstandschef ernannt, teilte das Unternehmen mit. Er wird damit zum 1. Mai 2026 Nachfolger von Andreas Reisse, der im April 2026 in den Ruhestand geht. Mias habe bereits in verschiedenen Positionen innerhalb der Schott-Gruppe in verschiedenen Geschäftsbereichen Führungserfahrung gesammelt.

Seit 2023 an der Börse

Reisse ist den Angaben zufolge seit 1987 bei der Schott-Gruppe und leitete seit 2010 den Bereich «Pharmaceutical Systems», der seit rund zwei Jahren als Schott Pharma AG & Co. KGaA an der Frankfurter Börse notiert ist. Reisse trete nun mit Erreichen der Altersgrenze für Vorstandsmitglieder wie geplant in den Ruhestand.

Schott Pharma ist Hersteller von Spritzen, vorfüllbaren Polymerspritzen und sterilisierten Glasfläschchen für Medikamente.