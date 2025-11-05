Großer Zapfenstreich General Mais kehrt zu Koblenzer Wurzeln zurück 05.11.2025, 16:30 Uhr

i Angetreten zum Zapfenstreich: Heeresinspekteur Alfons Mais (Mitte) ist von Verteidigungsminister Boris Pistorius (rechts) und Generalinspekteur Carsten Breuer auf der Festung Ehrenbreistein in den Ruhestand verabschiedet worden. Thomas Frey/dpa

In seinen 44 Dienstjahren ist General Alfons Mais 22 Mal versetzt worden. Jetzt ist der frühere Heeresinspekteur von Verteidigungsminister Pistorius in seiner Heimatstadt Koblenz mit einem Großen Zapfenstreich in den Ruhestand verabschiedet worden.

Es wird frisch, als die Sonne hinter dem Deutschen Eck untergeht. Über den Appellplatz, der vom Vollmond in ein geheimnisvolles Licht getaucht wird, bläst ein eisiger Wind. Die Festung Ehrenbreitstein ist feierlich illuminiert. Die Journalisten haben die Hände tief in den Taschen vergraben.







