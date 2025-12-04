Hochschulpreis der Wirtschaft Legendär vernetzt und legendär gut Lars Hennemann 04.12.2025, 11:27 Uhr

i Die Wirtschafts- und Wissenschaftsallianz (WWA) Region Koblenz hat den Hochschulpreis der Region Koblenz an acht Nachwuchswissenschaftlerinnen und ­-wissenschaftler verliehen. In diesem Jahr richtete die Hochschule der Deutschen Bundesbank in Hachenburg die Preisverleihung aus. Tino Balle/IHK Koblenz/WWA Region Koblenz

Die Region rund um Koblenz hat an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Wissenschaft viel zu bieten. Bei der diesjährigen Verleihung des Hochschulpreises konnte man sich einmal mehr davon überzeugen – und ging höchst beeindruckt aus dem Saal.

Der Hochschulpreis der Region Koblenz zeichnet regelmäßig außergewöhnliche wissenschaftliche Arbeiten aus, die im Norden von Rheinland-Pfalz entstanden sind. Was den von der Wirtschafts- und Wissenschaftsallianz (WWA) verliehenen Preis vor diesem Hintergrund nochmals besonders bemerkenswert macht: Er bildet in sich die gesamte akademische Leistungsstärke der Region ab.







