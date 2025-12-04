Flut-Hinterbliebene gehen nächsten juristischen Schritt

Die Eltern eines Flutopfers aus dem Ahrtal, Ralph und Inka Orth, gehen einen weiteren juristischen Schritt: Vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe legen sie Beschwerde gegen das rheinland-pfälzische Justizministerium ein.
Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wird sich mit einer Verfassungsbeschwerde von Ahrflut-Hinterbliebenen befassen: Ralph und Inka Orth, vertreten durch Rechtsanwalt Christian Hecken, haben Beschwerde gegen das Justizministerium Rheinland-Pfalz eingelegt, wie der Koblenzer Jurist mitteilt.