Folgen des E-Bike-Booms in RLP Experte erklärt: So sind Radfahrer sicher unterwegs Cordula Sailer-Röttgers 14.02.2026, 06:00 Uhr

i Lukas Reuscher von der Verkehrswacht Mainz-Bingen, weiß, was Radfahrer beherrschen sollten, um sicher auf ihrem Gefährt unterwegs zu sein. Er gibt unseren Lesern praktische Tipps. Volker Weicherding/Verkehrswacht Mainz

Die Zahl der E-Bike-Nutzer ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Doch um sicher auf der Straße unterwegs zu sein, gilt es, mehr zu tun, als in die Pedale zu treten. Lukas Reuscher von der Verkehrswacht Mainz-Bingen gibt praktische Tipps.

Der Fahrradboom der Pandemie-Jahre ist abgeebbt. Das bekommt auch der Koblenzer Fahrradhersteller Canyon zu spüren, bei dem dieser Tage über einen Stellenabbau diskutiert wird. Doch Fakt ist: Heute sind deutlich mehr Menschen mit E-Bikes auf den Straßen unterwegs als noch vor ein paar Jahren.







